De Magistris si loda: “Con noi, Napoli miglior città per l'uso del telefono”

“Come emerge da un approfondito studio nazionale, durante la nostra amministrazione Napoli è stata la città più virtuosa nell’uso di telefono, cancelleria e carta. Non solo abbiamo ridotto debito e disavanzo nonostante la falsa propaganda politica, tagliato tutte le consulenze, avuto gli stipendi più bassi, anche attenti e virtuosi nell’utilizzo di beni, come l’uso del telefono, dove la politica non si è mai risparmiata. Errori se ne fanno, ma su onestà e correttezza abbiamo dimostrato come si governa con le mani pulite”.

È quanto afferma in una nota Luigi de Magistris sindaco di Napoli dal 2011 fino all’ottobre 2021