Classifica sindaci, exploit di Mastella. In calo Manfredi e nono De Luca

Per Governance Poll 2023, commissionato dal Sole 24 Ore, Stefano Bonaccini (Emilia Romagna, PD) e Beppe Sala (Milano, centrosinistra) conquistano il primo posto della classifica degli amministratori locali più popolari in Italia, rispettivamente col 69% e il 65%.

Exploit di Clemente Mastella, sindaco di Benevento, posizionatosi al decimo posto tra i primi cittadini. In calo il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che ha perso il 6% rispetto allo scorso anno, che si colloca tra il 16esimo e il 26esimo posto.

Nella top ten dei Governatori nono posto di Vincenzo De Luca.

"Si può affermare - dice Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi - che nel giudizio della comunità cala il 'pregiudizio' della appartenenza politica. Chi governa è valutato più per l'attività amministrativa che per il partito di appartenenza. Il fatto che i due vincitori del Governance Poll 2023 appartengano ad uno schieramento diverso dalla maggioranza di governo è una ulteriore indicatore di come il riferimento politico dell'amministratore passi in secondo piano rispetto alle sue capacità di gestione. In pratica, il filo che lega Bonaccini e Sala non è la coalizione di centrosinistra, ma quello di essere percepiti dalla popolazione come i difensori di tutta l'opinione pubblica, indipendentemente dalle ideologie, e portatori di interesse degli stessi cittadini. È questo il fattore che decreta il successo del consenso".

Metodologia

Il Governance Poll 2023 ha preso in considerazione 87 comuni capoluogo di provincia e le Regioni in cui vige la regola dell'elezione diretta, tranne il Molise dove si è votato a giugno. I comuni non testati sono quelli che hanno eletto il sindaco a maggio-giugno 2023 o commissariati o retti dal vicesindaco. Le interviste sono state effettuate tra maggio e giugno 2023 utilizzando sistemi misti: Cati, Cawi ed il sistema Tempo Reale di creazione dell'Istituto demoscopico Noto Sondaggi. La numerosità campionaria in ogni Regione è stata di 1.000 soggetti e di 600 elettori in ogni Comune, disaggregati per genere, età ed area di residenza. Il committente è Il Sole 24 Ore.