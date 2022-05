Berlusconi a Napoli: "La città più importante del Sud"

"Dopo il successo dell'incontro di Roma, abbiamo deciso di svolgere un altro incontro a Napoli, dedicato al 'Futuro dell'Italia', che comincerà venerdì 20 maggio e che sarò io a concludere sabato 21 maggio. L'incontro si svolgerà nella più importante città del Mezzogiorno, quel Mezzogiorno per il quale i nostri governi si sono spesi più di ogni altro nella storia dell'Italia unita. Ma non si parlerà solo di Mezzogiorno, anzi quello che vogliamo affermare ad alta voce è che l'Italia è una, che riparte tutta insieme o non riparte affatto". Lo scrive Silvio Berlusconi in una lettera inviata ai dirigenti di fi. "Per questo - assicura il Cav - vogliamo che il nostro incontro sia anche l'occasione di un colloquio e di un confronto fra Nord e Sud, nel mondo dell'impresa, della cultura, della ricerca, proprio nella prospettiva del futuro nel nostro Paese". (AdnKronos)