Maresca: "Grazie Salvini. Unità è fondamentale"

"Veniamo da dieci anni disastrosi per la capitale del Mezzogiorno e oggi ci stiamo preparando a vincere una sfida decisiva per la città. Ringrazio Matteo Salvini per il suo sostegno e le parole di stima. L'unità è un valore fondamentale per noi perché assicura una proposta di governo seria e stabile, un impegno credibile sui punti programmatici che dovranno ispirare l'azione amministrativa di sindaco e giunta. L'obiettivo comune di questo lavoro, che stiamo portando avanti con tutto il centrodestra unito, è garantire quel rinnovamento che Napoli e i napoletani sentono come necessario".

Così Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli, commentando le parole pronunciate dal leader della Lega a Caserta.