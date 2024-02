Autonomia, l'appello di Roberto Fico: "Facciamo fronte comune contro la riforma Calderoli"

“La battaglia contro l’autonomia differenziata continua. Giorno dopo giorno. Sabato saremo a Napoli per raccontare tutti i rischi di questo provvedimento per il Mezzogiorno, ma anche per il Centro e il Nord Italia".

Roberto Fico del Movimento 5 Stelle fa appello a tutti perché scendano in piazza contro la riforma Calderoli.

"Dobbiamo - spiega - fare fronte comune ed è per questo che a parlare del disegno di legge Calderoli sabato all'Istituto italiano per gli Studi filosofici ci saranno esponenti di forze politiche e della società civile”.

“I cittadini - conclude sui social l’ex presidente della Camera e presidente del Comitato di garanzia del M5s - devono essere consapevoli di quanto sia dannosa la riforma voluta dalla Lega. E momenti di confronto come questo sono fondamentali”.

L’evento di sabato si terrà all’Istituto di Studi filosofici a Napoli.