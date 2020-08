Regionali 2020, anche Potere al Popolo presenta le proprie liste

Depositata in corte d'appello a Napoli la candidatura del 34enne Giuliano Granato a presidente della Regione Campania per Potere al Popolo. Pap ha presentato le liste in tutte le cinque province della Campania. Ha presentato la candidatura a presidente anche Sergio Angrisano, depositando in tribunale la lista Terzo Polo. Sono quattro attualmente i candidati alle elezioni in Campania del 20 e 21 settembre. Oltre a Granato e Angrisano anche il governatore uscente di centrosinistra Vincenzo De Luca e la capogruppo in Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino.

Il candidato di centrodestra Stefano Caldoro, a quanto si apprende, dovrebbe depositare la candidatura domani mattina.