La proposta della candidata di Fratelli d'Italia: “Trasformare reddito di cittadinanza in contratti di formazione”

"Giorgia Meloni ha chiarito più volte che non verrà mai fatto mancare il necessario sostegno alle famiglie povere e a chi non può lavorare. Per chi può lavorare, bisogna puntare su concrete e definitive opportunità di lavoro, così come abbiamo prospettato nel nostro "Patto per il lavoro e contro la povertà". È quanto afferma la dirigente nazionale di FdI, vice responsabile delle Politiche per il Sud, Gabriella Peluso, candidata al Senato nel collegio Canpania 1.

"Contrariamente al Movinento 5 Stelle che, "di notte', firma i decreti, come quello di luglio, che penalizzano molti nuclei familiari, e di giorno, sostiene l'assistenzialismo puro negando ai nostri giovani la dignità del lavoro, la nostra stella polare e' il lavoro, stabile, di qualita', ben retribuito che consenta davvero un'esistenza libera e dignitosa" - aggiunge Peluso, che chiarisce:

'"Nessuna parte politica più della destra e' attenta ai problemi delle fasce deboli, noi siamo la destra sociale sensibile e fattiva a favore dei poveri e dei disagiati - ha detto Peluso -, non lasceremo alcuno indietro e punteremo sul lavoro. Nella nostra proposta politica abbiamo previsto la trasformazione, per chi può lavorare, del reddito di cittadinanza in un contratto di formazione e lavoro aziendale e, per questo, abbiamo raccolto la disponibilità di tantissime aziende".