De Magistris: "Prezzo gas sarà insostenibile in inverno. Due le proposte di Unione Popolare"

“E' da tempo che Unione Popolare dice che il prezzo del gas sarà insostenibile con l'arrivo dell'inverno. I politici che ci governano hanno cercato di negarlo fino all'ultimo, ma ormai sono costretti anche loro ad ammetterlo. Il prezzo continua a crescere, e l'arrivo delle basse temperature manderà sul lastrico persone, famiglie e imprese". E' quanto afferma l'ex sindaco di Napoli e portavoce di Unione Popolare, Luigi de Magistris

“Non hanno fatto niente e continuano a non fare niente di fronte a una tragedia sociale imminente. Dicono che non c'è soluzione ma mentono: hanno le mani legate perchè devono rispondere agli interessi della NATO e delle grandi imprese energetiche. In realtà le soluzioni esistono, se non hai lobby da difendere. Per Unione Popolare esiste la gente, ci sono le persone, ed è per questo che proponiamo due misure fondamentali per evitare che le famiglie italiane cadano in povertà quest'inverno”, prosegue l'ex primo cittadino partenopeo elencando le due misure:

1) Ripensare le sanzioni contro la Russia

L’invio delle armi in Ucraina e poi le sanzioni contro la Russia stanno per creare una catastrofe sociale nel nostro paese, vanno assolutamente ripensate perchè non danneggino ulteriormente le famiglie italiane. Fomentare la guerra è una follia, bisogna immediatamente lavorare per una soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina. L'Italia deve avere un ruolo centrale nel promuovere la pace, come indicato anche da Papa Francesco.

2) Portare sotto controllo pubblico la produzione energetica

Per abbassare le bollette e per fare la transizione ecologica, l'Italia deve assolutamente riprendere il controllo dell'intero sistema energetico nazionale. Bisogna avere il coraggio di attuare le nazionalizzazioni, laddove le privatizzazioni hanno evidentemente fallito (tranne per i pochissimi che si sono arricchiti). E sia ben chiaro: si tratta di una proposta di buon senso, fattibile, tutt'altro che estremista. Estremista è chi sta provocando un disastro sociale e e economico e non sta facendo nulla per abbassare i prezzi di luce e gas con l'inverno che si avvicina”, conclude de Magistris.