Pnrr, l'allarme di Manfredi: "Gare vanno deserte per aumento costi. Serve intervento del governo"

"Noi siamo presenti su molti progetti del Pnrr. Io mi auguro che non ci siano rallentamenti, anche se stiamo vivendo una difficoltà sulle gare che vanno deserte perché l'aumento dei costi spinge le aziende a non partecipare. Su questo ci vuole un intervento del governo centrale". Queste le parole del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine delle commemorazioni del 79° anniversario delle Quattro Giornate di Napoli, parlando del Pnrr.

Il primo cittadino partenopeo ha parlato anche del cambio di governo dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni Politiche del 25 settembre: "Il rapporto con il nuovo governo e con il nuovo presidente del Consiglio sarà basato sulla lealtà e sulla collaborazione istituzionale perché noi dobbiamo guardare agli interessi dei cittadini, non a quelli della parte politica. Posso dire che Napoli ha rispettato tutte le scadenze del Patto per Napoli, ieri abbiamo fatto uscire la gara per la riscossione coattiva che era l'ultimo impegno che avevamo per questa prima tranche. Noi sappiamo amministrare e sappiamo mantenere gli impegni che abbiamo assunto".