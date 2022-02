Napoli, 400 milioni dal Cipess per opere strategiche: finanziamenti per la Linea 10 e la Linea 6

Arriva un'altra buona notizia per il futuro delle infrastrutture a Napoli. Il Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ha infatti stanziato un finanziamento di circa 400 milioni di euro per opere strategiche nel capoluogo campano, che interesseranno soprattutto la Linea 10 e la Linea 6.

"Napoli ha ottenuto 400 milioni dal Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, come finanziamento di progetti infrastrutturali. Una straordinaria notizia per la città, di cui siamo grati ai ministri del Sud Mara Carfagna e delle Infrastrutture Enrico Giovannini", è il commento del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

"Verranno realizzate opere pubbliche strategiche per lo sviluppo del nostro territorio nell'ottica dello sviluppo sostenibile richiesto dall'Europa. Nel dettaglio vengono stanziati 333 milioni per la Linea 10 della Metropolitana fra Piazza Di Vittorio e Piazza Carlo III; 37 per dotarsi dei treni per la Linea 10; 14 milioni per la progettazione del prolungamento della Linea 6 verso Bagnoli e 5 verso Posillipo ed infine 2 milioni per la progettazione del tunnel dall'area di Bagnoli in direzione della Tangenziale. Progetti in grado di estendere l'interconnessione in città con conseguente miglioramento della vivibilità", spiega il primo cittadino partenopeo.

Dal Cipess anche 200 milioni per il Contratto di sviluppo per la Terra dei Fuochi: la soddisfazione della ministra Carfagna

“Buone notizie per milioni di cittadini meridionali. Con la delibera Cipess appena varata finanziamo opere stradali, ferroviarie e idriche al Sud per 5,1 miliardi: opere già pronte per essere realizzate che adesso, con la dotazione delle risorse necessarie, possono essere avviate. Si tratta di un colossale investimento, che comprende anche l’assegnazione di fondi per 200 milioni di euro al Contratto di Sviluppo per la Terra dei Fuochi. Il complesso degli interventi darà impulso alla crescita e all’occupazione, ma migliorerà anche la vita quotidiana di tante persone con collegamenti più rapidi ed efficaci”. Così la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, commenta il via libera del Cipess all’anticipazione di oltre 6,3 miliardi del Fondo sviluppo e coesione per opere infrastrutturali.

Nell’elenco ci sono realizzazioni attese da anni, fra le quali il collegamento stradale tra la A1, l’aeroporto di Grazzanise e la direttrice domiziana (variante di Capua); il nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli nell’area di Bagnoli; il collegamento stradale tra la A2 e la variante SS18; la Fondovalle Calore e tra le opere idriche la diga di Campolattaro.