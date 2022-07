Nuovi treni Linea 1, pressing dell'amministrazione su Roma: ipotesi via libera in autunno

Proseguono i ritardi sul via libera per i nuovi treni della Metro Linea 1, fermati dal Ministero dei Trasporti dopo i problemi che si verificarono ai collaudi. L'amministrazione comunale pare stia insistendo per velocizzare i tempi, ma l'obiettivo di averne in circolazione prima della fine dell'estate pare una chimera ed è molto più probabile se ne parli in autunno.

Da Palazzo San Giacomo sottolineano che sì la sicurezza deve essere il primo fattore da considerare, ma anche che bisognerebbe sbloccare i cavilli burocratici che stanno rendendo l'iter lunghissimo. Dalla sua il sindaco comunque si dice fiducioso in un'accelerazione.

Quando ci sarà il via libera

Per l'ok è necessario un collaudo di 5mila chilometri sulla linea, poi serve l'autorizzazione per la messa in funzione dal Ministero e da Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). Il chilometraggio, effettuato di notte, è oramai pressoché ultimato. Serve quindi l'ok di Roma.