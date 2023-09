Morte Giorgio Napolitano: un minuto di silenzio al Gambrinus|VIDEO

Un minuto di silenzio, seguito da un lungo applauso, al Gambrinus con lo staff al completo per commemorare Giorgio Napolitano, morto ieri in una clinica romana a 98 anni. Lo storico bar caffetteria di piazza Trieste e Trento era una delle tappe preferite del politico, nato e cresicuto nella vicina via monte di Dio.

Il ricordo di Arturo Sergio, uno dei titolari del bar: "Siamo soliti far firmare il libro delle presenze agli ospiti illustri che ci vengono a trovare. Quel giorno però avevo finito la carta di Amalfi ma non volendo rinunciare alla sua testimonianza gli proposi di firmare la stessa pagina in cui aveva lasciato l'autografo il suo predecessore al Quirinale Carlo Azeglio Ciampi. Napolitano non esitò un secondo e vergò un messaggio sotto la firma di Ciampi. Fu la moglie Clio ad accorgersi della nostra mancanza e a farcelo simpaticamente notare".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Bandiere a mezz'asta

La scomparsa di Giorgio Napolitano ha subito fatto il giro del mondo. Le parole del sindaco Manfredi: "Esprimo grande cordoglio per la morte del Presidente Giorgio Napolitano. Ha sempre difeso i principi fondamentali della Costituzione ed ha rappresentato Napoli ai massimi livelli con uno straordinario senso delle Istituzioni. In segno di lutto, ho subito disposto le bandiere a mezz'asta al Comune".

Il presidente emerito della Repubblica era ricoverato da quattro mesi nella clinica romana di Monteverde Vecchio, fino all'epilogo di ieri, quando si è spento circondato dall'affetto dei suoi cari.