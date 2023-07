M5s, riunione a Città della Scienza. Fico: "Al centro tutela fragili, trasporti ed ecologia"

È in corso alla Città della Scienza a Napoli la riunione cittadina del MoVimento 5 Stelle Napoli. Un punto con eletti e iscritti per fare il punto sulla situazione politica, a livello territoriale e nazionale. Presente l’ex presidente della Camera dei deputati Roberto Fico, insieme alla coordinatrice cittadina Gilda Sportiello. Partecipano all’assemblea anche i rappresentanti istituzionali del Movimento in città fra cui l’assessore comunale Emanuela Ferrante e i presidenti 5stelle delle Municipalità. In platea poi i parlamentari Dario Carotenuto, Ada Lopreiato, Vincenza Aloisio e Raffaele Bruno.

“Facciamo un punto della situazione politica a partire dalla città”, spiega Roberto Fico. “È un confronto importante fra eletti e attivisti che poi tradurremo in azione amministrativa. Serve continuare a lavorare mettendo al centro la tutela delle persone più fragili, la transizione ecologica, i trasporti e la sostenibilità”.

"il M5S è sempre più radicato in città - aggiunge Gilda Sportiello - l’incontro di oggi conferma quanto la nostra forza sia fare rete tra attivisti, eletti a tutti i livelli istituzionali, sempre in costante ascolto dei territori e delle loro istanze. La nostra è una forza politica nazionale che porta con sé questo valore e in queste occasioni si consolida il legame tra portavoce e cittadini-attivisti: un momento fondamentale per rinsaldare e rilanciare sul territorio l'azione decisiva del Movimento per la gestione della città”.