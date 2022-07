Mocerino indagato, de Magistris: "Un altro fedelissimo di De Luca coinvolto in un'inchiesta"

"Un altro fedelissimo di De Luca indagato, in una torbida vicenda di camorra, per voto di scambio alle regionali del 2020". Così l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris a proposito di Carmine Mocerino, capogruppo di 'De Luca Presidente' in consiglio regionale ed ex presidente della commissione regionale anticamorra.

Mocerino è - spiega de Magistris - "indagato dalla Direzione Distrettuale Amtimafia di Napoli. Si allunga la lista degli uomini che fanno parte del 'sistema' De Luca che vengono coinvolti in procedimenti penali per fatti gravi. Presunzione d'innocenza sì, ma disastro morale e politico più che provato".

Carmine Mocerino è tra le otto persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli in un'inchiesta su una presunta compravendita di voti relativa alle ultime elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 in una frazione di Cercola.