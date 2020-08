Coronavirus, il presidente della Regione Toscana Rossi: “De Luca è un po’ sceriffo”

Il Governatore della Toscana Enrico Rossi ha commentato le parole del suo collega Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, che aveva chiesto al Governo limitazioni negli spostamenti regionali. “Non capisco queste fughe in avanti, ci sono sedi e luoghi per esprimere le proprie posizioni. Il dichiarazionismo quotidiano faccio fatica a digerirlo", ha spiegato Rossi al Corriere della Sera.

Facendo poi diretto riferimento a De Luca, Rossi ha detto: "Lui ha questo suo modo un po' sceriffo. Che fa, manda i carabinieri? A me i carabinieri, che pure sono molto gentili, non darebbero retta. Magari a Napoli sì, era la capitale del Regno delle due Sicilie. O forse si può usare la polizia municipale. Meno male che le Regioni non hanno una forza dell'ordine in tema di sicurezza, capace che arriveremmo agli scontri di confine", ha concluso Enrico Rossi.