Lo storico ufficio stampa del Comune di Napoli va in pensione: "Dopo 13 sindaci. Viaggio lungo e bellissimo"

Mimmo Annunziata, storico ufficio stampa del Comune di Napoli e del Consiglio Comunale, va in pensione. Apprezzato da tutti per la sua professionalità e disponibilità ha voluto salutare amici e colleghi con un messaggio.

"13 sindaci, 5 presidenti di Consiglio comunale, 4 Prefetti commissari straordinari: un viaggio lunghissimo e bellissimo, da Valenzi a de Magistris e, seppur per pochi mesi, a Manfredi. Migliaia tra Assessori, Consiglieri e dipendenti di Palazzo San Giacomo, Via Verdi e Maschio Angioino. Una marea di volti e di voci tra le colleghe e i colleghi giornalisti, una rubrica telefonica e una mailing list infinita. Questo viaggio oggi si conclude. In bocca al lupo Carlo Porcaro, un abbraccio forte a Maurizio Di Cresce - fratello più che amico - che lo " girerà "prestissimo e dal vivo a tutte e tutti i miei compagni di viaggio. Grazie per avermi aiutato tanto in questi anni..... Sembra incredibile ma sono passati più di 43 anni di lavoro ma " è stato un onore suonare con voi….” Mi mancherete. Per me non siete mai stati soltanto dei colleghi con cui discutere animatamente per un’intervista o un comunicato ma siete una parte fondamentale del mio mondo ....... Spero, anzi ne sono certo, che ci ritroveremo “ in giro “ tra eventi e conferenze stampa, tra mail e chat di whatsapp. Mi mancherà tantissimo questo palazzo, che è stato come casa mia, mi mancherà la frenesia, quell’ansia che è stata la mia compagna di vita ma che mi ha aiutato a dare sempre il massimo. A chi voglio bene, a mio figlio Livio e alla sua nuova vita, alla mia splendida famiglia, a chi ha diviso con me la fatica e la gioia, i sorrisi e le lacrime di questi anni, a chi mi "sopporta" ogni giorno, a chi non c’è più ma che si è solo avviato va il mio abbraccio e il mio grazie di cuore. “Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro...... e non so avrò gli amici a farmi il coro o se avrò soltanto volti sconosciuti canterò le mie canzoni a tutti loro e alla fine della strada potrò dire che i miei giorni li ho vissuti.........” Ciao, Mimmo.

Ps: "Grazie Velia Cammarano, amica preziosa, per l'ennesima, bellissima foto".

Il ringraziamento del sindaco Manfredi

"Al Dottor Domenico Annunziata in segno di profonda gratitudine, riconoscenza e ammirazione per la sua quarantennale, instancabile attività lavorativa quale capo della comunicazione, compito delicato, prezioso e prestigioso che ha svolto, sempre con grandissima professionalità, riconosciuta competenza, abnegazione, passione, senso del dovere e delle Istituzioni al servizio del Comune e della Città di Napoli e quale augurio per il suo futuro percorso di vita circondato dall'affetto della sua famiglia e dei suoi amici. Grazie infinite Mimmo. 1 Marzo 2022. Il Sindaco Gaetano Manfredi".

Con queste parole, in una targa a lui dedicata, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha voluto salutare il Capo dell'Ufficio Stampa, Mimmo Annunziata che, in questi giorni, dopo 43 anni alla guida della Comunicazione del Comune di Napoli, conclude la sua esperienza lavorativa per raggiunti limiti di età, ringraziandolo ancora per il il lavoro di questi ultimi mesi, in una delicata fase di transizione".