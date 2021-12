Maresca torna in magistratura, Clemente: "Gravissimo che avvenga a due passi dalla città in cui è consigliere"

Il Consiglio superiore della magistratura ha dato il suo via libera al rientro in ruolo di Catello Maresca, ex sostituto procuratore generale di Napoli che era andato in aspettativa per candidarsi a sindaco della città.

Maresca, che ha chiesto di tornare a fare il magistrato, è stato assegnato alla Corte d'Appello di Campobasso. Il plenum ha espresso 11 voti a favore e 11 astensioni, ma non sono mancate le polemiche.

“In un momento in cui nel Paese si fa la lotta al correntismo nella magistratura e si condannano le influenze politiche nei confronti dei massimi organismi di controllo del potere giudiziario, leggere del reintegro in servizio di Catello Maresca è qualcosa che stride macroscopicamente con il sentire comune dei cittadini, oltre che con i principi fondamentali di autonomia e separazione tra i poteri dello Stato".

Lo dichiara Alessandra Clemente, consigliera comunale della città di Napoli. "Maresca - aggiunge Clemente - ricopre una carica politica importante, guida i suoi in Aula, è molto grave che possa esercitare anche il suo potere da magistrato in un foro a due passi dalla città di cui è consigliere comunale”