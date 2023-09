Lutto nel mondo della politica napoletana: addio a Marco Valenzi

Lutto nel mondo della politica napoletana. È scomparso, all'età di 82 anni, Marco Valenzi, vicepresidente della omonima fondazione e figlio dell'ex compianto sindaco di Napoli Maurizio Valenzi.

"Marco Valenzi è stato tecnico di laboratorio al CNR ed ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla scienza e alle passioni per la politica e per il Calcio Napoli. Una passione quella per la politica che lo ha visto militare nell'area migliorista del PCI seguendo le orme del padre e di Giorgio Napolitano. Negli anni 60 è stato tra i fondatori di Nuova Resistenza, associazione degli universitari di sinistra", il ricordo sulla pagina ufficiale della Fondazione Valenzi.

"Voglio innanzitutto ringraziare tutti per la partecipazione e l’affetto. Da ieri sera si sono riaperte ferite mai sanate e il vostro sostegno è stato per me fondamentale. Ricorderemo Marco nella sede della Fondazione Valenzi al Maschio Angioino mercoledì 27 settembre alle ore 11.00 in una cerimonia laica nella quale gli amici potranno condividere il ricordo. Con Marco abbiamo dato vita al progetto di Fondazione che voi tutti conoscete. Una Fondazione che abbiamo voluto da subito non dedicata solo alla memoria dei nostri genitori, ma soprattutto dedicata a coltivare i valori che ci hanno insegnato e che hanno guidato la loro vita. Devo ringraziare Marco pubblicamente, e credo di non averlo mai fatto così, per aver condiviso con me la scelta di donare tutto il patrimonio dei nostri genitori e tutta la collezione d’arte alla Fondazione. Anche Marco ha sempre creduto nell’importanza che la Fondazione possa vivere al di là e dopo di noi. Questa notte sono stata fortemente combattuta sulla scelta se sospendere le attività in programma o meno. Mi sono chiesta cosa mi avrebbe consigliato Marco ed allora ho scelto di mantenere il programma delle iniziative. E il caso vuole che sabato 30 si tenga in mattinata in Fondazione un’iniziativa, a cui Marco teneva tanto, di ricordo delle Quattro Giornate di Napoli, che partirono proprio il 28 di settembre del 1943", scrive in un post social la sorella, Lucia Valenzi.