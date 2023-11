Manifesti di Casa Pound vicino piazza Carlo III: “Incivili”

"L'inciviltà dei neofascisti di Casapound non si esprime solo con i loro non principi e i loro anti valori. Giorni fa sono apparsi dei manifestini in un luogo di aggregazione come il campo di basket in via Gussone, nei pressi di Piazza Carlo III, nel corso di un appuntamento organizzato dalla Sezione Berta. Purtroppo quei manifestini che inneggiano a una simbologia inaccettabile".

Lo dichiara Gennaro Acampora, capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale di Napoli. "Per questo - fa sapere Acampora - ho inviato con urgenza una nota a tutti gli uffici competenti, affinché si intervenga in fretta per restituire decoro e dignità a un luogo pubblico che non merita uno sconcio simile".