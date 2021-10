"Manfredi sindaco è svolta Ecodigital per Napoli"

"A Napoli è nata coalizione civica, progressista e ecologista su spinta di Conte". Alfonso Pecoraro Scanio , presidente della fondazione Univerde, promotore e sostenitore della candidatura di Manfredi è tra i primi a felicitarsi con il neosindaco all’hotel Terminus di Napoli e incassa una prima promessa rispettata già nel primo intervento da primo cittadino.

“Gaetano sarà un sindaco serio e competente. Uno dei pochi annunci fatti è che terrà per se la delega alla digitalizzazione della città. Aveva aderito come anche Conte al progetto Ecodigital per coniugare le transizioni ecologica e digitale. Con lui Napoli potrà essere Città Ecodigital, più vivibile, più connessa". Ha dichiarato Pecoraro Scanio aggiungendo. "La la vasta coalizione civica, progressista ed ecologista che Manfredi ha guidato con un forte impegno di Conte può essere un esempio per tutt’Italia.”