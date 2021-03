Salvini: "La Lega continua a crescere a Napoli. Soddisfatti per nuove adesioni"

La soddisfazione del leader leghista per le adesioni di Federico Alvino e Arturo Meo

"La Lega continua a crescere, da Nord a Sud e soprattutto a Napoli: siamo soddisfatti per le nuove adesioni alla Lega di Federico Alvino, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope e dell'avvocato Arturo Meo, docente di Diritto civile e già componente del Consiglio giudiziario della Corte d'Appello di Napoli: sono la dimostrazione di come la Lega stia diventando un punto di riferimento sempre più autorevole in Campania". A dirlo è il leader della Lega Matteo Salvini.

"Complimenti al nostro segretario regionale Valentino Grant: avanti così", aggiunge l'ex Ministro dell'Interno.