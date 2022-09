Italia Viva, presentazione della candidatura all’Uninominale di Marianna Riccardi

Ieri, a Casoria, nella sede cittadina di Italia Viva, conferenza stampa di presentazione della candidatura all’Uninominale di Casoria Marianna Riccardi, l’attuale Assessore alle politiche sociali e politiche giovanili, già vicesindaco di Casoria, è candidata con la lista Azione – Italia Viva – Calenda. Alla conferenza, oltre a tantissimi giornalisti e attivisti locali, presente anche il coordinatore nazionale di Italia Viva, nonché candidato nel collegio plurinominale dove ricade la città di Casoria, l’On. Ettore Rosato. “Ci sono tanti aspetti in questo programma che si sposano alla perfezione con il mio percorso politico.” ha dichiarato l’Ass. Riccardi. “La grande attenzione alle tematiche del territorio, della violenza di genere, della tutela delle persone fragili e con disabilità. Sono tutte proposte che, senza nemmeno poterlo sapere in anticipo, ho già provato ad attuare qui come Assessore alle Politiche Sociali. E’ stato quindi semplice far aderire il mio percorso a questo programma. Perché ne rappresenta la naturale evoluzione. Provare a portare ciò che è stato fatto a livello locale sul piano nazionale è una grande sfida. Ma una sfida che avrà sempre e comunque un occhio al territorio.”

Conclude l’On. Ettore Rosato, il quale fa una veloce panoramica sul programma della lista: “Noi vogliamo portare soluzioni ai reali problemi dell’Italia. Noi siamo la strada giusta per uscire dal passato. E’ facile illudere le persone, poi bisogna avere la capacità di realizzarle. Dobbiamo uscire dagli stereotipi che il Sud non possa eccellere nei settori produttivi. Lo diciamo con la consapevolezza, con la forza di una candidatura forte come quella di Marianna Riccardi, che il voto per il terzo polo è un voto per far crescere il paese.”