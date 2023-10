Salario minimo, Conte a Napoli per raccogliere firme

Giuseppe Conte torna a Napoli, accompagnato da Roberto Fico, e lo fa per il Firma Day, la raccolta firme per richiedere un referendum sul salario minimo: "In tutta Italia oggi abbiamo i banchetti per offrire una voce ai cittadini italiani. Lo hanno anticipato i sondaggi: la stragrande maggioranza vuole il salario minimo legale e ha compreso che le forze di maggioranza e il governo stanno facendo una melina indegna. Non ci sono plausibili ragioni per continuare a sfruttare i lavoratori e le lavoratrici, 3 milioni e 600mila quelli sottopagati. E' contrario a tutta la normativa europea e soprattutto al principio costituzionale, articolo 36, che dice che si ha diritto alla giusta retribuzione per assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Con lo sfruttamento non c'è né libertà né dignità". Il banchetto del Movimento 5 Stelle per la raccolta firme è in piazza Carità.