Oggi il G7 a Capri: isola blindata. Utilizzati cecchini e 1400 operatori al giorno

Partirà oggi a Capri la tre-giorni del G7 dedicata all'atteso vertice dei ministri degli Esteri di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America. Una riunione che capita nel semestre di presidenza italiano e in un periodo particolarmente delicato per gli equilibri internazionali. Non solo il conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche l'escalation vissuta negli ultimi giorni in Israele, con l'attacco da parte dell'Iran e le tensioni nella striscia di Gaza.

Il livello di allerta sull'isola di Capri e a Napoli, quindi, sarà altissimo ed è stato innalzato ulteriormente negli ultimi giorni. Sia Napoli che Capri saranno letteralmente blindate. Imponente sarà il servizio di sicurezza che è stato predisposto dalla prefettura di Napoli, con il Questore che ha firmato un'ordinanza che prevede l'impiego tra 1200 e 1400 operatori di tutte le forze dell'ordine ogni giorno.

Il massimo sforzo, ovviamente, sarà profuso nella giornata di venerdì, dopo la conclusione dei lavori, quando ci saranno gli spostamenti delle vari delegazioni internazionali verso gli aeroporti. Accanto ai reparti mobili, impiegati nei controlli e nei pattugliamenti lungo le strade e gli accessi insieme ai reparti territoriali, prenderanno parte a tutte le operazioni di bonifica e di controllo gli specialisti, a cominciare dai sommozzatori e dai cinofili, che eseguiranno tutte le operazioni nei luoghi interessati dalle riunioni e dagli spostamenti. Grande attenzione sarà riservata anche alla tecnologia, con l'utilizzo di droni che aiuteranno i pattugliamenti lungo la costa e nei porti interessati dagli approdi delle varie delegazioni.