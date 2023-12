A Caivano il Festival della Cultura. Il ministro Bernini: "Siamo qui per restare"

“L’attenzione del governo nei confronti di Caivano continua ad essere altissima. Il nostro non è uno spot ma un percorso destinato a durare, tanto a Caivano quanto in tutte le zone in cui si avvertono il disagio, il malessere e la sofferenza". A ribadirlo è stato il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che stamattina ha inaugurato il 'Festival della Scienza, delle Arti, delle Culture e dello Sport'. L’iniziativa, riealizzata nel Comune napoletano, rientra tra le attività messe in campo dal Mur per rafforzare l’azione di orientamento destinata agli studenti e alle studentesse del territorio con l’obiettivo di presentare le opportunità di formazione universitaria e potenziare il contrasto all’abbandono scolastico.

La cerimonia si è svolta nell’Istituto Comprensivo Statale Milani dove erano presenti, oltre ad una rappresentanza di studenti e insegnanti, Fabio Ciciliano, Commissario Straordinario di Governo per il Risanamento e la Riqualificazione del Territorio di Caivano, e Filippo Dispenza, Commissario Straordinario del Comune di Caivano. Sono state ascoltate le testimonianze del professor Giuseppe Tartaglione, docente di matematica e fisica presso il “Liceo Scientifico Statale Braucci” di Caivano e di Ciro De Magistris, studente dello stesso liceo.

Il Mur ha stanziato, attraverso il cosiddetto decreto Caivano, 6 milioni di euro. Uno per azioni di orientamento, tra le quali rientra anche il Festival, e cinque per la riqualificazione di immobili da destinare ad attività accademiche. Il lavoro per l’individuazione degli spazi, in collaborazione con la struttura commissariale di Governo, è in corso e porterà presto all’identificazione. "Abbiamo in programma di radicare qui le nostre università, accademie e conservatori. Con la collaborazione dei rettori e dei direttori delle Afam adatteremo la proposta formativa ai territori i luoghi parlano e noi siamo in ascolto, cercando di ridurre al minimo lo spazio tra la formazione e il lavoro\" ha sottolineato Bernini.

Questo di sabato è stato il primo appuntamento dei tre previsti per il Festival che si concluderà all’inizio della prossima estate, con il continuo coinvolgimento degli Atenei del territorio e dei Centri di ricerca nazionali. In occasione del Festival, l’Istituto Comprensivo Statale Milani ha ospitato una serie di installazioni artistiche realizzate in collaborazione tra l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) e il Cern di Ginevra nell’ambito di un progetto che mira a promuovere la cultura scientifica, coniugando i linguaggi dell’arte e della scienza. Durante la giornata è intervenuta anche la "Nonetto Jazz" del Conservatorio di Napoli, diretta dal Maestro Marco Sannini.