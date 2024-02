Inchiesta sulla corruzione coinvolge il Pd campano, Oddati: "Non ho voglia di parlare. Spiegherò tutti ai magistrati"

C’è un’inchiesta per corruzione che sta sconquassando il Pd in Campania. Ad accendere i riflettori su questa storia sarà la puntata di Farwest, la trasmissione di approfondimento giornalistico condotta da Salvo Sottile e in onda lunedì 5 febbraio. Questa storia parte nel gennaio del 2022 quado Nicola Oddati - ex membro della Direzione nazionale del Pd e dirigente della Regione Campania - è stato fermato dalla polizia a Roma con uno zaino con 14mila euro in contanti. Soldi che il politico dice provenire dalle tessere del Pd.

La procura di Napoli indaga e, ad un anno di distanza, vengono emesse 11 misure cautelari. Saranno arrestati, oltre ad Oddati, l'ex sindaco dem di Pozzuoli Vincenzo Figliolia e l'imprenditore napoletano Salvatore Musella che, secondo le carte, avrebbe offerto denaro e favori in cambio di influenze politiche. Ora sono tutti e tre ai domiciliari. Farwest attraverso testimonianze, documenti e interviste ha cercato di disvelare il sistema di potere che si cela dietro al presunto sfruttamento delle bellezze artistiche dei Campi Flegrei.

Nel 2023 né Figliolia né Oddati hanno rinnovato la tessera del partito. Ad oggi il Partito democratico non ha intrapreso alcuna misura disciplinare nei loro confronti.

La replica di Oddati

Farwest ne ha chiesto conto direttamente a Nicola Oddati che, dai domiciliari, ha risposto: "In questo momento non ho voglia di parlare, sono indagato. Mi lasci in pace, devo spiegare tutto ai magistrati. Non sto bene, è una situazione molto particolare. Io non parlo".