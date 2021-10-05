Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Movimento 5 Stelle
Le preferenze
Lista: MOVIMENTO 5 STELLE
Voti di lista: 31805
|Candidato Consigliere
|Preferenze
|AMATO MANUELA
|420
|3.56%
|ANDREOZZI RAFFAELE
|167
|1.42%
|BARBI ANTONELLA
|127
|1.08%
|BORRIELLO CIRO
|1067
|9.04%
|CAIAZZO LUCA
|289
|2.45%
|CAPRIELLO GENNARO LUIGI
|355
|3.01%
|CAROTENUTO DARIO
|627
|5.31%
|CARUOCCIOLO ANGELITA
|23
|0.19%
|CASO FRANCESCO
|174
|1.47%
|CIPOLLETTA MASSIMILIANO
|78
|0.66%
|DE GIULIO TERESA
|397
|3.36%
|DE ROSA RAFFAELE
|102
|0.86%
|DI MAIO OSCAR
|283
|2.4%
|DORIA LUCIANO
|53
|0.45%
|ESPOSITO TERESA
|187
|1.58%
|ESTATE DAVIDE
|188
|1.59%
|FEMINIANO PASQUALE
|176
|1.49%
|FERRUZZI MARCO
|173
|1.47%
|FLOCCO FEDERICA
|179
|1.52%
|FLOCCO SALVATORE
|1098
|9.31%
|FONDERICO CARMINE
|35
|0.3%
|FUSCO TOMMASO
|107
|0.91%
|GABRIELE DARIO
|45
|0.38%
|IMBIMBO MARIA
|189
|1.6%
|KLAIN GIUSEPPE
|88
|0.75%
|LAMPOGNANA DANIELA
|59
|0.5%
|LOPREIATO ADA
|161
|1.36%
|MENNA LUCIA FRANCESCA
|688
|5.83%
|MILONE GENNARO
|79
|0.67%
|NAPOLITANO ROSARIO
|331
|2.81%
|NAVE LUIGI
|76
|0.64%
|PAGLIUCA SILVANA
|144
|1.22%
|PAIPAIS GENNARO DEMETRIO
|706
|5.98%
|PEDICINI CARLO
|103
|0.87%
|RAPILLO VALENTINA
|405
|3.43%
|SAGGESE FIORELLA
|793
|6.72%
|SANNINO STEFANIA
|264
|2.24%
|SORRENTINO FLAVIA
|1014
|8.59%
|VERGAGLIA LUCIA
|100
|0.85%
|VITTORIA ANDREA
|250
|2.12%
|Totale Preferenze
|11800
|100%