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Politica

Elezioni Comunali Napoli 2021: voti candidati lista Movimento 5 Stelle

Le preferenze

Redazione 05 ottobre 2021 16:03

Lista: MOVIMENTO 5 STELLE

Voti di lista: 31805

Candidato Consigliere Preferenze
AMATO MANUELA 420  3.56%
ANDREOZZI RAFFAELE 167  1.42%
BARBI ANTONELLA 127  1.08%
BORRIELLO CIRO 1067  9.04%
CAIAZZO LUCA 289  2.45%
CAPRIELLO GENNARO LUIGI 355  3.01%
CAROTENUTO DARIO 627  5.31%
CARUOCCIOLO ANGELITA 23  0.19%
CASO FRANCESCO 174  1.47%
CIPOLLETTA MASSIMILIANO 78  0.66%
DE GIULIO TERESA 397  3.36%
DE ROSA RAFFAELE 102  0.86%
DI MAIO OSCAR 283  2.4%
DORIA LUCIANO 53  0.45%
ESPOSITO TERESA 187  1.58%
ESTATE DAVIDE 188  1.59%
FEMINIANO PASQUALE 176  1.49%
FERRUZZI MARCO 173  1.47%
FLOCCO FEDERICA 179  1.52%
FLOCCO SALVATORE 1098  9.31%
FONDERICO CARMINE 35  0.3%
FUSCO TOMMASO 107  0.91%
GABRIELE DARIO 45  0.38%
IMBIMBO MARIA 189  1.6%
KLAIN GIUSEPPE 88  0.75%
LAMPOGNANA DANIELA 59  0.5%
LOPREIATO ADA 161  1.36%
MENNA LUCIA FRANCESCA 688  5.83%
MILONE GENNARO 79  0.67%
NAPOLITANO ROSARIO 331  2.81%
NAVE LUIGI 76  0.64%
PAGLIUCA SILVANA 144  1.22%
PAIPAIS GENNARO DEMETRIO 706  5.98%
PEDICINI CARLO 103  0.87%
RAPILLO VALENTINA 405  3.43%
SAGGESE FIORELLA 793  6.72%
SANNINO STEFANIA 264  2.24%
SORRENTINO FLAVIA 1014  8.59%
VERGAGLIA LUCIA 100  0.85%
VITTORIA ANDREA 250  2.12%
Totale Preferenze 11800  100%

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