Comunali Napoli 2021, Migliore: "Serve coalizione che ha ottenuto il 70% con De Luca"

"Il centrosinistra deve partire con la coalizione delle regionali che ha ottenuto il 70% con De Luca, facendo le primarie". Così Gennaro Migliore, deputato di Italia Viva, ha parlato a Radio Crc, nel corso della trasmissione Barba&Capelli, della corsa alle Comunali 2021 di Napoli.

“Il centrodestra partendo da una base del 20% sta provando a fare il giochetto di pescare soggetti della società civile. Ma con de Magistris abbiamo visto che spesso non hanno le capacità", ha aggiunto il parlamentare napoletano.

Proprio sulla fase finale della consiliatura della Giunta de Magistris, Migliore si è così espresso: "Doveva riconoscere che mancavano le condizioni per continuare questa esperienza amministrativa. Assente un terzo degli eletti che sono passati in altri gruppi consiliari. Non crediamo più ai conti fasulli spiegati in un modo e poi ci troviamo 2 miliardi di debiti. Non è accettabile che chi ha costruito il suo consenso con manipolazioni mediatiche oggi, possa salvarsi con transfughi di Forza Italia. Poi voglio esprimere la mia solidarietà al consigliere Simeone, credo sia di dubbio gusto protrarre la seduta con una persona che non sta bene. I consiglieri che sono rimasti fino a notte fonda vanno ringraziati”.