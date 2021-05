Comunali Napoli 2021, Di Maio: "Non tiriamo Fico per la giacca"

Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel corso di un'intervista rilasciata alla trasmissione "L'aria che tira", in onda su La7, ha parlato anche delle Elezioni Comunali di Napoli e delle voci sulla candidatura a sindaco del Presidente della Camera Roberto Fico.

"Ci stiamo preparando per le elezioni amministrative che si terranno in ottobre nei principali capoluoghi di regione. E' una partita essenziale. Spero si possano trovare accordi in tutte le città dove sarà possibile. Fico migliore candidato per Napoli? Non tiriamo per la giacca il Presidente della Camera. Le due forze politiche stanno dialogando, ma chiedo di fare presto. Roberto ha tutta la mia stima ma le sue decisioni le prenderà", ha affermato l'ex capo politico del Movimento 5 Stelle.

Comunali Napoli, Ruotolo: "Basta forzature"

“Faccio un appello a tutte le forze politiche, ai movimenti, alle associazioni della società civile del campo democratico, ecologista,

solidale, che guardano con interesse al tavolo promosso a Napoli dalle forze politiche che hanno sostenuto la maggioranza parlamentare del governo Conte due, di non procedere a fughe in avanti. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Napoli si terranno in autunno. La ricerca spasmodica del candidato sindaco, le forzature di queste ultime ore, possono nuocere al progetto di rinnovamento della città. Decidere insieme è più faticoso ma è l’unica strada possibile per evitare che la destra sovranista prenda Napoli”. Ad affermarlo in una nota è il senatore napoletano del Gruppo Misto, Sandro Ruotolo.