Elezioni, si vota in 18 Comuni napoletani

Si torna al voto in 18 Comuni della provincia di Napoli. A livello locale, è una tornata di una certa rilevanza in considerazione del fatto che le urne sono aperte anche in centri di grandi dimensioni come Torre del Greco (candidati e liste), Marano (candidati e liste), Quarto (candidati e liste) e Pomigliano D'Arco (candidati e liste) che da soli coinvolgono quasi 220mila cittadini.

Cambio del sindaco anche per Comuni medi, come Boscoreale, Qualiano, Ottaviano, Cercola, Palma Campania, Grumo Nevano e Forio; e anche in piccoli centri con meno di 15mila abitanti per i quali non è previsto il ballottaggio: Cicciano, Pollena Trocchia, Casamicciola, San Vitaliano, Sant'Agnello, Cimitile e Scisciano.

Sono sei i Comuni che vengono da un'amministrazione prefettizia per lo scioglimento del Consiglio comunale: Boscoreale, Casamicciola, Cercola, Grumo, Marano, Ottaviano. Si votta oggi, domenica 14 maggio, dalle 7 alle 23, e domani lunedì 15 maggio, dalle 7 alle 15.