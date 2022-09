Elezioni 2022, tutti gli eletti a Napoli e provincia

Tutti i nomi dei parlamentari eletti nei collegi di Napoli e provincia sia all'uninominale che al plurinominale. Il Movimento cinque stelle fa il pieno al maggioritario aggiudicandosi tutti i seggi disponibili. Scatta il seggio nel listino bloccato per quasi tutti i big dei principali partiti. Tajani e Schifone sono stati eletti in due differenti collegi e lasceranno il posto al secondo degli eletti. Silvio Berlusconi probabilmente farà lo stesso essendo stato eletto anche in altri collegi. Stesso discorso anche per il leader dei Cinque stelle, Giuseppe Conte e per il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Nelle prossime ore verranno resi noti i collegi definitivi per coloro che sono stati eletti in più circoscrizioni. Ecco tutti gli eletti.

Plurinominale Camera

Movimento Cinque stelle

BRUNO RAFFAELE CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P01

CARAMIELLO ALESSANDRO CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P02

CONTE GIUSEPPE CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P01

COSTA SERGIO CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P02

DI LAURO CARMELA CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P02

SPORTIELLO GILDA CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P01

Forza Italia

TAJANI ANTONIO CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P01

TAJANI ANTONIO CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P02

Fratelli d'Italia

SCHIFONE MARTA CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P01

SCHIFONE MARTA CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P02

Partito democratico

SARRACINO MARCO CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P02

SPERANZA ROBERTO CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P01

Italia Viva - Calenda

ROSATO ETTORE CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P02

Uninominale Camera

Movimento Cinque stelle

AMATO GAETANO CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P02 CAMPANIA 1 - U07 (TORRE DEL GRECO)

AURIEMMA CARMELA CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P02 CAMPANIA 1 - U05 (ACERRA)

CAROTENUTO DARIO CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P01 CAMPANIA 1 - U03 (NAPOLI: QUARTIERE 7 - SAN CARLO ALL'ARENA)

CASO ANTONIO CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P01 CAMPANIA 1 - U01 (GIUGLIANO IN CAMPANIA)

COSTA SERGIO CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P01 CAMPANIA 1 - U02 (NAPOLI: QUARTIERE 19 - FUORIGROTTA)

DI LAURO CARMELA CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P02 CAMPANIA 1 - U06 (SOMMA VESUVIANA)

PENZA PASQUALINO CAMPANIA 1 CAMPANIA 1 - P02 CAMPANIA 1 - U04 (CASORIA)

Plurinominale Senato

Movimento cinque stelle

ALOISIO VINCENZA CAMPANIA CAMPANIA - P01

CASTELLONE MARIA DOMENICA CAMPANIA CAMPANIA - P01

NAVE LUIGI CAMPANIA CAMPANIA - P01

Forza Italia

BERLUSCONI SILVIO CAMPANIA CAMPANIA

Fratelli d'Italia

PERA MARCELLO CAMPANIA CAMPANIA - P01

Italia Viva - Azione

RENZI MATTEO CAMPANIA CAMPANIA - P01

Partito democratico

FRANCESCHINI DARIO CAMPANIA CAMPANIA - P01

Uninominale Senato

Movimento Cinque stelle

CASTELLONE MARIA DOMENICA CAMPANIA CAMPANIA - P01 CAMPANIA - U05 (GIUGLIANO IN CAMPANIA)

DE ROSA RAFFAELE CAMPANIA CAMPANIA - P01CAMPANIA - U07 (ACERRA)

LOPREIATO ADA CAMPANIA CAMPANIA - P01CAMPANIA - U04 (NAPOLI: QUARTIERE 19 - FUORIGROTTA)

MAZZELLA ORFEO CAMPANIA CAMPANIA - P01CAMPANIA - U06 (TORRE DEL GRECO)