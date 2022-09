Di Battista su Di Maio: "Studia, prendi una laurea e stai lontano dalla politica"

Erano in passato le due anime del Movimento Cinque Stelle, ora sembrano sempre più distanti. Di Battista consiglia Di Maio dopo la mancata elezione in Parlamento. Il ministro degli Esteri è rimasto sotto l'1% e ha perso nel suo collegio Uninominale contro Sergio Costa.

"Per l’esclusione di Luigi Di Maio dal Parlamento non provo nessuna gioia, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso. Gli consiglio di stare alla larga dal mondo della politica. Di studiare, di prendersi una laurea e di vivere la vita reale, che forse negli ultimi anni non ha vissuto", è il commento su Facebook di Di Battista sulle elezioni.