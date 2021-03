De Magistris e la vaccinazione Covid, stoccata a De Luca: "Rispetterò il turno come Papa e Mattarella"

''Io mi riconosco in Mattarella e nel Papa, quando arriverà il mio turno lo farò. Al momento non so ancora quando sarà il mio turno, io non sono De Luca''. Così, a Tagadà su La7, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Il primo cittadino partenopeo prende ad esempio il Presidente della Repubblica per lanciare una stoccata al governatore campano, il quale - tra le polemiche - fu tra i primissimi a vaccinarsi contro il Coronavirus.