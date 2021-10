Accoglienza, de Magistris rivendica la sua politica: "Porto di Napoli sempre aperto all'umanità"

In una nota Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli, ritorna sulla vicenda del Porto di Napoli e l'accoglienza ai migranti dopo le archiviazioni per gli equipaggi di Mare Jonio e Sea Watch.

"La magistratura in questi giorni ha scritto pagine importanti archiviando le accuse nei confronti degli equipaggi di Mare Jonio e Sea Watch per il salvataggio in mare di vite umane – spiega Luigi de Magistris – Il delitto, aggiungo, lo commette chi non salva o chi consegna disperati che fuggono dalla morte ai loro aguzzini. Una magistratura fedele alla Costituzione smonta quindi il teorema Minniti-Salvini. Così come propaganda fu la politica del Governo Conte 1 sui porti chiusi".

"Il porto di Napoli ha obbedito alla legge ed è stato sempre aperto all'umanità – ha concluso l'ex sindaco – Dimenticavo che il criminale in tutto questo è però Mimmo Lucano: per me, invece, un uomo giusto e l'antitesi del crimine".