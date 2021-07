De Magistris: “In 10 anni abbiamo tolto lo 'scuorno' alla città”

"Per 10 abbiamo governato, abbiamo stabilizzato i lavoratori, abbiamo tolto i rifiuti nonostante fossimo senza soldi, abbiamo rilanciato l'immagine della città facendo diventare Napoli prima per cultura e turismo e togliendole lo 'scuorno', la vergogna, di città cancellata completamente dalla geografia politica, culturale, internazionale e degli eventi". Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, rivendicando quanto fatto nei 10 anni trascorsi dalla sua prima elezione e a pochi mesi dalla fine della sua esperienza amministrativa napoletana. "Dieci anni fa - ha detto de Magistris a Radio Crc - Napoli era fuori dalla cartina geografica del turismo e della cultura, c'erano i rifiuti fino al primo piano dei palazzi. Oggi la realtà è diversa".

"È stato difficile reggere senza soldi - ha proseguito - e oggi anche i napoletani più scettici hanno compreso la difficoltà di governare con questi debiti storici, grazie anche a un dibattito strumentale al punto che alcuni addirittura non si volevano candidare per questo. Dico ai napoletani di non dimenticare mai questi 10 anni di governo senza soldi, durante i quali abbiamo mantenuto le mani pulite e non abbiamo ceduto al compromesso morale, siamo stati liberi e oggi l'immagine di Napoli nel mondo non è quella di 10 anni fa". De Magistris ha concluso con "l'augurio che il prossimo sindaco, chiunque sia, faccia bene. Io non sono come i miei avversari politici che hanno fatto di tutto per farci cadere e oggi scoprono che vogliono una legge per Napoli; negli anni scorsi proponevamo soluzioni, loro abbandonavano la città e adesso chiedono il voto. Bisogna stare attenti a chi è libero, chi ama Napoli, e chi è l'approfittatore di turno".