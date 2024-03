De Magistris: "Io sindaco a Napoli la più grande esperienza di sinistra in 40 anni. Potrei ricandidarmi"

"La più grande esperienza di sinistra negli ultimi 40 anni". È così che Luigi de Magistris, ex sindaco di Napoli, definisce in un'intervista a Tpl la doppia consiliatura che lo ha visto a Palazzo San Giacomo dal 2011 al 2021.

“So bene che una cosa è il Paese e un’altra una città - dice l'ex magistrato - Ma durante i miei mandati da sindaco penso di aver dimostrato che si possono fare cose di sinistra in modo netto. È stata la più grande esperienza di sinistra degli ultimi 40 anni nel nostro Paese. Siamo stati l’unica città governata senza soldi a non aver privatizzato nessun servizio di rilevanza costituzionale, dai

trasporti ai rifiuti al patrimonio immobiliare. Abbiamo lavorato sulla partecipazione, sull’ambiente, concesso diritti civili in assenza di leggi".

De Magistris sottolinea però che quanto di buono si è fatto non ha avuto la meritata risonanza "Essendo fuori dal sistema e non potendo contare su voci mediatiche forti - racconta - quell’esperienza è stata poco raccontata all’esterno".

Era nell'aria, ma stavolta la conferma di quello che era fino a pochi giorni fa il portavoce di Unione Popolare è netta: "Non escludo di ricandidarmi a sindaco - dice - Lo avevo escluso, ma vedendo il totale prosciugamento dell’anima rivoluzionaria che avevamo costruito da parte della giunta Manfredi, mi sta tornando forte la voglia di fare nuovamente quell’esperienza”.