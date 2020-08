"Salvini venditore di cocco e Briatore ricoverato per prostatite ai polmoni". La replica del leader della Lega a De Luca

"Sono andati al Ruggi di Salerno, sembravano parcheggiatori abusivi, venditori di cocco, poi si sono rivelati esponenti politici con la camicia fuori dai pantaloni con alla guida il leader dei venditori di cocco.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo de Luca nella sua diretta su Facebook riferendosi, senza nominarlo, alla visita del leader della Lega Matteo Salvini a Salerno dei giorni scorsi. In portineria gli hanno detto che il parcheggio è già gestito e il cocco non serviva. Poi si è accorto che il leader aveva il crocifisso e li hanno scambiati per degli assistenti spirituali. Quando si sono qualificati come politici politicanti che volevano fare un giro nell'ospedale Ruggi, il direttore generale gli ha detto che l'ospedale è luogo di sofferenza e cura dove non si fanno passeggiate elettorali. Voglio dire a quell'esponente politico venuto da lontano che lo invito a un dibattito pubblico sulla sanità campana e su quella di qualche regione del nord, dove e quando vuole". E' uno dei passaggi della conferenza stampa su Facebook di De Luca, nella quale atacca, senza mai nominarlo Matteo Salvini.

Il Governatore ne ha anche per Briatore, positivo al Covid e ricoverato al San Raffaele: "Inviamo i nostri auguri affettuosi a Flavio Briatore che si cura, come ha detto lui, per una prostatite ai polmoni".

La replica di Salvini

“Invece di insultare me, De Luca risponda ai cittadini campani: quanti milioni di euro pubblici sono stati buttati via per ospedali mai inaugurati e utilizzati?”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, che dopo aver denunciato gli sprechi della sanità campana ha scatenato la reazione stizzita del governatore Vincenzo De Luca.