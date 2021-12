De Luca e i conti della Regione: "Fin quando ci sarò io, per i prossimi 20 anni, potete stare tranquilli"

"Con questa legge di bilancio noi inauguriamo una nuova stagione. Diversamente dal passato, raccoglie l'essenziale. E questa linea la manterremo anche per il futuro. Noi dobbiamo raccogliere le esigenze che vengono dai territori e che vengono interpretate dai consiglieri regionali. Ci muoveremo così, quando arrivano proposte serie e concrete, anche dai consiglieri di opposizione. Da parte nostra c'è la massima apertura. C'è poi qualcuno che fa poesia. Su dove operare tagli non è arrivata nessuna proposta concreta, ma solo poetiche. In questi 6 anni abbiamo un fatto un lavoro importante di risanamento del bilancio, di contenimento del debito. In questo periodo abbiamo recuperato 1,3 miliardi di disavanzo e dobbiamo continuare così, 200 milioni all'anno. C'è una generazione di cittadini campani e napoletani che dovrà pagare fino al 2034 questi debiti. Fino a quando ci starò io, a lungo, non succederà. Per i prossimi 20 anni potete stare tranquilli: non lascerò un euro di debito a chi verrà dopo di noi". Così Vincenzo De Luca si è espresso nel corso del suo intervento in Consiglio Regionale.

Il Governatore della Campania ha parlato anche della città di Napoli e del tema trasporti: "Noi daremo una mano anche al Comune di Napoli, ma sulle cose strutturali. Abbiamo già dato un impegno, che riconfermo, in modo particolare sul campo dei trasporti. Ctp è andata, la Regione riconferma l'impegno a farsi carico dei servizi e del personale. Per Anm l'amministrazione comunale di Napoli farà le sue scelte. La proposta della Regione Campania è quella di avere un'azienda unica di trasporto regionale, perchè abbiamo ereditato anche qui una situazione caotica, con diseconomie evidenti".

Non è mancata una nuova frecciata all'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris: "Un anti-fascista al Comune di Napoli, un sincero democratico, pensava di stampare moneta, insieme con il varo della flotta partenopea. Voleva stampare i talleri".