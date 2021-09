De Luca: "Stiamo lavorando per far sì che non ci sia la quarta ondata in Campania"

"Il Governo italiano forse per la prima volta ha preso misure serie per uscire dall'emergenza Covid. Nonostante la presenza nel nostro Paese di due squinternati politici, i rappresentanti di Lega e Fratelli d'Italia Salvini e Meloni, il Governo ha deciso di difendere fino in fondo la salute dei nostri cittadini e l'economia del nostro Paese. Le misure relative al Green pass vanno in questa direzione. Si è deciso di andare avanti. Questa è una fase che mi da soddisfazione. Siamo entrati in una fase in cui contano le decisioni che produciamo. Chi decide si assume la responsabilità. Bisogna decidere, non fare chiacchiere". Così Vincenzo De Luca si è espresso durante la consueta diretta social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull'emergenza Covid in Campania.

"Oggi parte sostanzialmente la campagna per la terza dose per i fragili e le Rsa. In Campania ci stiamo preparando anche per la terza dose riservata al personale sanitario. Più andiamo avanti nella campagna di vaccinazione, più si avvicina la data in cui potremmo tornare alla vita normale. Ci stiamo preparando per ottobre per la ripresa, per fare in modo che non ci sia una quarta ondata. Rinnovo l'appello a vaccinarsi tutti se vogliamo tornare a vivere. Tra dicembe e gennaio valuteremo anche se sarà necessaria la terza dose per il personale scolastico", ha aggiunto il Presidente della Regione parlando della campagna vaccinale.

"Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri e le terapie intensive permane una buona tenuta in Campania. Ci auguriamo si prosegua così, senza picchi di contagio, ma per esserne certi dobbiamo aspettare fine settembre/inizio ottobre", ha concluso Governatore.