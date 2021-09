De Luca: "Campagna di vaccinazione praticamente bloccata. Si fa fatica anche per la terza dose"

"Per quanto riguarda il Covid abbiamo dati rassicuranti sia a livello nazionale che a livello regionale. Non registriamo picchi di contagio, abbiamo ancora un livello di mortalità elevato, ma negli ospedali la situazione regge. Anche dopo la riapertura delle scuola la situazione resta tranquilla. Il dato negativo, però, è che si è praticamente bloccata la campagna di vaccinazione. Oggi in Campania facciamo in media 17mila vaccinazioni al giorno. Si fa fatica anche per la terza dose. Adesso daremo un'accelerata per le Rsa". Così il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha fatto il punto della situazione in Campania nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio.

"Una ripresa della campagna vaccinale - ha proseguito il Governatore - non c'è stata neanche con le decisioni prese relativamente al Green pass. In Campania ci sono tante persone che lavorano in nero e non hanno il problema della sospensione della retribuzione se non si vaccina, così come i percettori del Reddito di Cittadinanza. Mi auguro che la campagna medievale messa in atto da qualche imbecille e irresponsabile contro il vaccino anti-Covid non abbia anche ricadute sulle vaccinazioni dei bambini. Altrimenti si rischia di far riprendere malattie che hanno rappresentato tragedie immani qualche decennio fa per molte famiglie".

"In ogni caso, grazie a Dio, non abbiamo nuove fiammate, soprattutto nella scuola. Attendiamo il mese di ottobre per un'analisi più fondata", ha concluso De Luca.