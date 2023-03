De Luca e i fondi Europei: "Il ministro Fitto traditore del Sud"

"Fitto traditore del Sud". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca intervenendo all'assemblea provinciale di Confindustria a Benevento, retta da Oreste Vigorito, insieme al sindaco di Benevento Clemente Mastella e al presidente della Provincia Nino Lombardi.

Il duro intervento di De Luca è stato indirizzato nei riguardi del ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione, il Pnrr e il Sud del governo Meloni.

"Non hanno detto nulla sui 30 miliardi di euro bloccati. Hanno in testa di prendere tutti i fondi del Sud e spalmarli sul piano nazionale per coprire buchi del Superbonus e dei costi energetici. Vogliono dire che non sappiamo spendere e dunque se li prendono. I ministeri non sanno certificare spese e dicono che è colpa delle Regioni del Mezzogiorno".

La polemica sui fondi Fsc

Già nelle scorse settimane De Luca si era espresso sui Fondi di sviluppo e coesione dell'Europa, "destinati per l'80% al Mezzogiorno. Parliamo di 67 miliardi di euro, con un riparto definito da sei mesi ma il governo non convoca il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, NdR) per fare concretamente l'investimento con 5 miliardi e 600 milioni di euro che spettano alla Campania".

"Questi - aveva detto il governatore - hanno in testa di prendere i fondi del Sud e spalmarli sul piano nazionale. La motivazione che daranno è che al Sud non spendiamo i soldi è una grande palla e l'ha detta anche Meloni. Questo nuovo imbroglio serve per dare una motivazione alla rapina dei fondi e dovremo ora fare una battaglia unitaria al Mezzogiorno al di là delle bandiere di partito, perché ci giochiamo il futuro delle prossime generazioni. Dobbiamo combattere con unghie e denti per avere non soldi in più per recuperare, ma almeno gli stessi diritti che hanno i cittadini del Nord".