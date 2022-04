"Una bellissima notizia: arrivano i soldi per permetterci di studiare i nostri tesori"

"Ho una notizia bellissima. Abbiamo ottenuto i soldi per poter studiare i costoni di Bacoli. Per prevenire rischi, crolli". Così il sindaco della cittadina flegrea, Josi Gerardo Della Ragione, sui social.

Fondi utili per "progettare opere di messa in sicurezza", continua il sindaco bacolese, che aggiunge: "Partiamo da Centocamerelle, la parte più antica della città. Lì dove il costone è segnato, internamente, da una monumentale cisterna d’acqua d’epoca romana. Su più livelli. Tra il Castello di Baia e Capo Miseno. Bacoli ha e ha avuto l'acqua intorno e dentro. Abbiamo il dovere morale ed etico di conoscerla meglio, conservarla. Dovere nostro è comprendere nuovamente la storia delle fondazioni di quelle case storiche, che ci raccontano il nostro passato comune a Procida, a Capo Posillipo. Una dimensione mediterranea, un patrimonio unico".

I fondi di cui parla Della Ragione sono "un finanziamento ottenuto dal Ministero dell'Interno". "In questi giorni sono state avviate le indagini geologiche ed archeologiche. Lo studio meteomarino e i rilievi batimetrici e archeologici del mare e del tratto di costa - va avanti il sindaco bacolese - Un’attività imponente, che rientra in una serie di altre azioni che interesseranno l'intera costa, a partire dai punti più fragili. E che coincidono con i nostri tesori. Dal piede a sud del Castello Aragonese al costone del Teatro Antico a Punta Pennata. Le indagini si stanno eseguendo congiuntamente al Parco Archeologico, a conferma che a Bacoli i siti archeologici non possono considerarsi isolati e isolabili. Bisogna ragionare insieme per la tutela e la valorizzazione, riconoscendo con forza aree di rispetto e facendo in modo che il semplice restauro di un sito non può prescindere da ciò che accade intorno. Arriveremo ad una fattibilità tecnico-economica, che permetterà alla città di avere un piano di interventi puntuali per affrontare il tema della fragilità della penisola flegrea. Esposta all’erosione costiera ed al bradisismo che, ha generato una condizione mutevole al nostro paesaggio. Ci teniamo pronti per affrontare in maniera scientifica e sistemica le prossime sfide territoriali. Ringrazio il vicesindaco Marianna Illiano che ha avuto la capacità di ottenere questo primo importante risultati. Con i soli soldi comunali, non avremmo mai potuto immaginare indagini dal così alto valore tecnico. Insieme, per la sicurezza del paese. Un passo alla volta. Anzi. Un costone alla volta".