Comune di Napoli, consigliere presenta 5000 emendamenti al bilancio di previsione

"La città è nel caos più totale. È insicura, male organizzata e amministrata peggio. Per questo, ho presentato 5.000 emendamenti al bilancio di previsione, che verrà discusso domani, su temi del tutto assenti dall'orizzonte dell'amministrazione comunale come la sicurezza, la manutenzione stradale, la lotta alle barriere architettoniche e l'illuminazione pubblica". Ad annunciarlo è Luigi Grimaldi, consigliere comunale di Napoli.

Grimaldi, eletto nello schieramento che ha sostenuto la candidatura di Gaetano Manfredi a sindaco, parlando del primo cittadino partenopeo sostiene di dover "prendere atto del fallimento del suo progetto politico".

"Il bilancio di previsione non ha una visione strategica, non traccia una linea di sviluppo della città. E mentre, nella precedente consiliatura si poteva, a giusta ragione, denunciare la mancanza di risorse, col Patto per Napoli oggi questa motivazione non esiste più. Per questo ho deciso di intervenire direttamente con una serie di istanze finalizzate a migliorare la vivibilità del centro e della periferia dal punto di vista della sicurezza stradale e dell'ordine pubblico. Ci sono centinaia se non migliaia di strade, vie, vicoli di Napoli al buio. Non solo nelle aree decentrate ma anche al centro", spiega il consigliere comunale del gruppo misto.