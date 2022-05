Gazebo anti-indifferenza: iniziativa di Azione

"Le prossime, a Napoli, saranno settimane di mobilitazione - spiegano i vertici cittadini di Azione, il partito di Carlo Calenda - Saremo presenti con i nostri gazebo in città per confrontarci con i cittadini sui temi che la politica cittadina puntualmente rimuove".

Il primo gazebo sarà montato questo sabato, 21 maggio, a via Scarlatti, nel cuore del Vomero, mentre domenica, 22 maggio, a viale Margherita a Ponticelli. "Raccoglieremo le opinioni dei napoletani sul disagio dei nostri ragazzi e sull'acuirsi della violenza giovanile. Mentre l’amministrazione si avvita incomprensibilmente in una discussione infinita su posti e posizioni, a Napoli povertà e dispersione scolastica aumentano drammaticamente. Dovremmo dichiarare uno stato di emergenza sociale minori - dice il segretario cittadino di Napoli Luciano Crolla - Chi vorrà impegnarsi e dare una mano alla città è il benvenuto. L’importante è cominciare ad incontrarsi e confrontarsi. Per Napoli, che merita più attenzione e meno silenzio”.