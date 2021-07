Pasta Garofalo ti porta alla scoperta dei tesori di Napoli

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Pasta Garofalo rinnova ancora una volta il suo impegno a sostegno del proprio territorio e insieme a Sii Turista Della Tua Città, associazione artistico-culturale impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale dell’intero territorio campano, lancia un’iniziativa per far scoprire le bellezze offerte dalla città partenopea. L’app “SII TURISTA”, disponibile su Android e IOS a partire dal 25 giugno, nasce con l’intento di valorizzare il patrimonio turistico e culturale della città di Napoli e si rivolge non solo ai turisti in vacanza nel capoluogo campano ma anche ai cittadini partenopei, curiosi di riscoprire la propria città, la propria cultura e la propria storia attraverso i luoghi molto spesso ignorati dai classici tour turistici o poco conosciuti dai napoletani stessi. Si può così trovare il tema della musica popolare napoletana spiegata e narrata dal Maestro Peppe Barra che ha aperto le porte di casa sua lasciandosi intervistare e facendo un tuffo nel passato ricordando quando insieme al Maestro Roberto De Simone ha fondato la Nuova Compagnia Di Canto Popolare, oppure la narrazione della Lingua Napoletana affrontata in chiave Pop e Viscerale dal Professore Massimiliano Verde, o anche la storia dei Mercati Napoletani spiegata dai venditori storici come i fruttivendoli e pescivendoli da 5 generazioni. Il funzionamento è molto semplice e intuitivo, inoltre gli itinerari sono fruibili in maniera totalmente gratuita scegliendo tra una serie di categorie, come “castelli” e “chiese” ma anche “street art”, “cinema e TV”, “personaggi famosi”, “antichi mestieri” e molte altre ancora. I punti di interesse presenti all’interno dell’app, che al momento sono circa 600, sono in continua evoluzione, perché l’app è creata per le persone ma anche dalle persone e saranno i napoletani stessi a contribuire ad arricchirla sempre di più segnalando nuovi luoghi ancora inesplorati, raccontando tramite illustrazioni grafiche, video, fotografie, descrizioni e interviste il bello della propria città. L’app avrà inoltre una sezione eventi aggiornata 7 giorni su 7 da “Sii turista della tua città” grazie sempre anche alle segnalazioni da parte della gente di Napoli. Pasta Garofalo ha deciso di investire in questa iniziativa sia per supportare la ripresa del turismo nel territorio campano ma anche per offrire un proprio contributo alla creazione di posti di lavoro per i napoletani: attraverso l’app sarà infatti possibile proporsi come guida turistica abilitata e, previa verifica da parte dell’associazione, offrire percorsi turistici più complessi a pagamento. Quale migliore guida per le vie della città di chi ci è nato e cresciuto e ne conosce tutti i segreti? Ma non finisce qui. All’interno dell’app è infatti possibile partecipare al Pasta Garofalo Quiz che consentirà agli utenti di scoprire curiosità e informazioni su svariate tematiche, dalla sostenibilità al mondo della pasta, e in particolare alla storia della Pasta Garofalo, dal senso civico alla storia di Napoli etc. I punteggi verranno poi tradotti in coupon spendibili sull'e-shop di Pasta Garofalo, coupon per l'acquisto di gadget di Sii Turista Della Tua Città oppure coupon spendibili per musei e mostre presso i luoghi convenzionati con Sii Turista Della Tua Città. Non resta quindi che scaricare l’app “SII TURISTA” e regalarsi un’esperienza unica insieme a Pasta Garofalo per le vie di Napoli!