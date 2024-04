Monica degli Arteteca insultata: "Senza trucco sei più uomo di Enzo". La sua risposta - VIDEO

Monica degli Arteteca è stata insultata sui social. Un utente, nel commentare un video su tiktok, ha scritto: "Senza trucco pari più uomo tu che Enzo". Il commento - decisamente di cattivo gusto - non è passato inosservato e la nota cabarettista ha voluto rispondere con un altro video.

Questa volta Monica si è mostrata senza il marito Enzo e la figlioletta Sara - protagonisti con lei di tanti simpatici siparietti - ed ha dedicato un pensiero al suo hater. "Grazie, veramente grazie. Grazie per il complimento, grazie per il tatto, per la gentilezza che hai avuto. Sei un signore. Ho ricevuto tanti commenti nella mia vita, ma così carino mai. Però ti devo deludere perché credo che continuerò a fare video senza trucco. Perché se a me qualcuno, come te, senza trucco mi prende per uomo... a me nun me ne f**t proprio. Ci vediamo al prossimo commento. Ah, e se non ti piaccio senza trucco non mi seguire. Non fa niente"; ha detto Monica.