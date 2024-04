Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 19 al 21 aprile 2024

Al Trianon Viviani il viaggio musicale da Oscar di Nicola Piovani, speciali visite guidate con l'edizione 2024 di Aperti per voi in Campania dedicata ai siti borbonici e gli appuntamenti del Comic(On)Off.

La Telethon Walk of Life, Teresa Mannino all'Augusteo con Il giaguaro mi guarda storto, La Traviata in scena al Politeama, prosegue la speciale rassegna di eventi gratuiti dedicati alla cucina tipica napoletana e a Città della Scienza arrivano i Metamostri.

Ricchissimo di eventi, per grandi e piccini, questo fine settimana in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli da venerdì 19 a domenica 21 aprile:

Telethon Walk of Life Napoli

Domenica 21 aprile torna la Telethon Walk of Life, evento podistico aperto a tutti, frutto della collaborazione tra Napoli Running e Fondazione Telethon ETS e con il patrocinio del Comune di Napoli. L’appuntamento riunisce l’occasione di trascorrere una giornata all’insegna dello sport sul lungomare partenopeo e riflettere sul tema del dono della salute. Sotto i riflettori, infatti, le patologie genetiche rare che Fondazione Telethon ETS ha messo sotto la sua ala protettiva raccogliendo fondi da destinare alla loro diagnosi e cura. Clicca qui per tutte le informazioni

Al Trianon, il viaggio musicale da Oscar di Nicola Piovani

Nicola Piovani ritorna sul palco del Trianon Viviani, sabato 20 aprile, alle 21, con un concerto esclusivo: “Trio per Trianon. In quartetto”. Il premio Oscar per la colonna sonora de La vita è bella, in questo spettacolo, traccia una sorta di racconto autobiografico, condividendo con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di oltre quaranta anni di carriera all’insegna della musica. Clicca qui per tutte le informazioni

Comic(On)Off 2024

Dal 4 aprile all’11 giugno la rassegna Comic(On)Off “invade” la città rendendo Napoli ancora una volta protagonista della scena internazionale del fumetto e della cultura pop, con un ricco programma di eventi, mostre, proiezioni e performance. Clicca qui per tutte le informazioni

Teresa Mannino in scena con Il giaguaro mi guarda storto

Dal 16 al 21 aprile 2024, Teresa Mannino è in scena al Teatro Augusteo di Napoli con Il giaguaro mi guarda storto. Lo spettacolo è scritto dalla stessa Mannino (che ne cura anche la regia) e Giovanna Donini in collaborazione con Maria Nadotti. Clicca qui per tutte le informazioni

Aperti per Voi in Campania - I Siti Borbonici: cosa visitare a Napoli

Sabato e domenica, il Touring Club Italiano ritorna con “Aperti per Voi in Campania” con una nuova edizione dedicata ai “Siti Borbonici”. A Napoli in programma le visite guidate Le memorie aristocratiche di San Gregorio Armeno e il Cimitero delle 366 fosse. Sono inoltre in programma visite guidate alla Basilica di San Paolo Maggiore. Clicca qui per tutte le informazioni

La Traviata in scena al Politeama

Al Politeama di Napoli, domenica 21 aprile alle ore 18 sarà in scena “La Traviata” del Sicilia Classica Festival, con la regia di Lorenzo Lenzi e un cast di calibro internazionale. Lo spettacolo, particolare e senza filtri, ha già registrato diversi sold out e animato le riflessioni di critica e pubblico. “Siamo molto felici - ha spiegato Nuccio Anselmo, direttore artistico di Sicilia Classica Festival - di approdare in uno dei più importanti teatri di Napoli con una recita che invito tutti a vedere, sia perché i cantanti sono nomi noti al pubblico internazionale per bravura e carisma, sia per le particolari scelte registiche che raccontano la società parigina del 1850 senza filtri. Un periodo storico in cui oltre il romanticismo esisteva anche lo squallore di una società che comprava divertimenti, amore e persone”. Clicca qui per tutte le informazioni

I Tableaux Vivants da Artemisia Gentileschi a Donnaregina

Domenica 21 aprile, torna in scena, al Complesso Monumentale Donnaregina, lo spettacolo de "I Tableaux Vivants da Artemisia Gentileschi". "La grande pittura si imprime negli occhi degli attori, per essere restituita poi dai corpi degli stessi, in un processo di creazione costante". Clicca qui per tutte le informazioni

Vedi Napoli e poi mangia: rassegna gratuita dedicata alla cucina napoletana

E' partita il 28 marzo la seconda edizione di “Vedi Napoli e poi mangia”, rassegna promossa e finanziata dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli con l'obiettivo di raccontare la tipicità gastronomica di Napoli con approfondimenti culturali, storici e artistici su alcune delle pietanze più rappresentative della cucina partenopea. Gli appuntamenti andranno avanti fino al primo maggio, tutti a ingresso libero su prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

Cirano deve morire in scena al Bellini

Al Teatro Bellini, fino al 21 aprile, in scena Cirano deve morire. Una riscrittura per tre voci del Cyrano di Bergerac di Edmond Rostand. Uno spettacolo concerto con testi e musiche originali che trasforma la poesia di fine ’800 in feroci versi rap. Rime taglienti e ritmo indiavolato affrontano in modo implacabile il tema della finzione attraverso il racconto di uno dei più famosi triangoli d’amore della storia del teatro. Clicca qui per tutte le informazioni

Caravaggio. La Flagellazione di Cristo in mostra a Donnaregina

Fino al 31 maggio, al Museo Donnaregina è in mostra "Caravaggio. La Flagellazione di Cristo". Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini...

Musica per Tutti e Biancaneve, la vera storia al Teatro dei Piccoli

Gran finale della nona stagione artistica invernale rivolta a bambini e ragazzi al Teatro dei Piccoli di Napoli nel finesettimana di sabato 20 e domenica 21 aprile 2024 (ore 11) con le note del concerto di Musica per Tutti (3+) di Progetto Sonora e lo spettacolo Biancaneve, la vera storia (6+) del Crest di Taranto con il testo e la regia del pluripremiato Michelangelo Campanale. Clicca qui per tutte le informazioni

A Città della Scienza arrivano i Metamostri

Domenica 21 aprile, in occasione del lancio ufficiale dei Kid Pass Days, sarà possibile incontrare i Metamostri a Città della Scienza, con una speciale proiezione nella suggestiva cornice del Planetario. Un'esperienza che, con la presenza di tanti laboratori educativi e interattivi per i più piccoli, si annuncia indimenticabile per tutta la famiglia. Clicca qui per tutte le informazioni