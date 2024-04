In piazza del Plebiscito uomo in sedia a sdraio con una richiesta assai "particolare"

Abbigliamento balneare, occhiali da sole, sdraio per stare comodo, una cannuccia lunghissima infilata in una bibita e un libro in mano: fotografato da Giuseppe Alviti, presidente nazionale dell'Associazione Guardie giurate particolari, che era di ritorno da una riunione in zona, lo sconosciuto si è sistemato proprio dove qualche secolo fa erano soliti stazionare i "lazzari" napoletani, cioè vicino palazzo Reale. Di lato un grosso cartone con la scritta "Non ho voglia di fare un >.....< . Mi aiuti a mantenere questo status?".

Provocazione, performance o semplice scherzo non è dato saperlo. "Una cosa è certa - spiega Alviti a NapoliToday - l'accento rivelava che non era di Napoli ma del Nord"