Un Posto al Sole, anticipazioni dal 17 maggio: la verità su Pietro Abbate

Proseguono le difficoltà di Silvia e Michele. Mentre lei continua a ricevere le attenzioni sempre più galanti di un cliente del Vulcano, Giancarlo, Michele si prepara a seguire un corso di giornalismo.

Pietro Abbate è sempre più protagonista. Franco ha un durissimo faccia a faccia con lui, mentre Roberto prova a capire di più del suo passato. Il rancore che cova nei suoi confronti è troppo, e immagina ci sia un motivo.

Ferri realizza di trovarsi in una situazione complessa: Abbate non si fermerà finché non sarà riuscito a rovinarlo.