"Nuova scena", da oggi disponibile su Netflix il nuovo reality con Geolier

Geolier sarà tra i protagonisti del reality "Nuova scena", disponibile su Netflix Italia a partire da oggi 19 febbraio. In questo rap show l'artista napoletano, insieme a Fabri Fibra e Rose Villain, va in cerca della nuova superstar della scena italiana partendo dalle strade di Roma, Napoli e Milano. In palio per i concorrenti 100mila euro.

Ecco il trailer ufficiale di "Nuova scena":